Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel olarak karate turnuvası düzenledi. 13-21 yaş arası 140 sporcunun katıldığı turnuva büyük heyecana sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel olarak şehir genelinde karate turnuvası düzenledi. Yenikent Spor Salonu’ndan gerçekleştirilen turnuvaya 13-21 yaş arası 140 sporcu katıldı. Yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür edildi.