Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere "Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik" sloganıyla başlatılan ücretsiz check-up hizmeti başladı. Çiftler, Tıp Merkezi’nin uzman hekim kadrosu eşliğinde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçtiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında toplumda aile bilincini güçlendirmek ve sağlık farkındalığını artırmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. "Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik" sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere ücretsiz check-up hizmeti sunulmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’nde verilen sağlık taraması hizmetine şimdiye dek 40’tan fazla çift başvuruda bulundu. Aile bağlarını pekiştirmenin yanı sıra, evli bireylerin sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmeyi amaçlayan uygulamada çiftler, sıra beklemeden, uzman hekim kadrosu eşliğinde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçiyor.

Uygulama çerçevesinde çiftlere; detaylı kan testi, ayakta muayene, röntgen, EKG, odiometri (işitme testi) ve solunum fonksiyonu testi gibi birçok tarama ücretsiz olarak sunuluyor. Bu kapsamlı hizmetle Büyükşehir Belediyesi, "Sağlıkta her anda yanınızdayız" anlayışıyla hem bireysel sağlığı korumayı hem de aile bütünlüğünü desteklemeyi hedefliyor. Check-up hizmetinden faydalanan 83 yaşındaki Orhan Oker, "Eskiden böyle imkanlar yoktu. Şimdi buraya geldik, röntgenimiz çekildi, kan tahlillerimiz yapıldı, kulaklarımız kontrol edildi, EKG’miz çekildi. Eşimle birlikte tüm hizmetlerden eksiksiz faydalandık. Çok memnun kaldık. Ülke olarak sağlıkta çok geliştik, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bu anlamlı uygulamayı değerli buluyoruz"

Eşiyle birlikte check-up hizmetinden faydalanan 68 yaşındaki Ahmet Seçim Güldoğan, "30 yılı aşkın süredir evli olan çiftlere yönelik bu anlamlı uygulamayı çok değerli buluyoruz. Hizmetten eşimle birlikte faydalandık. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm personele içtenlikle teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Özel hastane konforu, ücretsiz bir sağlık hizmeti "

Bu hizmetten faydalanan 54 yaşındaki Himmet Yenilmez, "Arkadaşımın önerisiyle bu hizmetten haberdar olduk. Özel hastane konforunda, düzenli ve donanımlı bir ortamda sağlık taramasından geçtik. Sağlık personelinin ilgisi de çok memnuniyet vericiydi" derken, check-up hizmetinden memnun kalan 62 yaşındaki Melik Nazır Esirci ise, "Kan verdik, EKG çekildi, röntgen sonuçları değerlendirilecek. Bu hizmet sağlık açısından çok iyi bir başlangıç oldu. Böyle bir uygulamayı kolayca ve ücretsiz olarak tamamlamak büyük bir nimet. Teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.