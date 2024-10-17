Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehri sonbaharın renklerine ve güzelliğine hazırlayacak geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini geliştirerek şehrin dört bir yanında sosyal donatı alanlarını ve parkları dekoratif peyzaj, bakım, onarım ve boyama çalışmalarıyla güzelleştiriyor. Şehrin estetiğine katkı sunan ve şehrin çehresini değiştiren uygulamaların kapsamını her gün genişletiyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak şehri sonbaharın renklerine ve güzelliğine hazırlayacak geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çim biçme, yabani ot temizliği, ağalarda form budama ve deforme olmuş bankların düzenlemeleri için yoğun bir mesai harcanıyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Yenikent Park, Millet Bahçesi ve şehrin en çok ziyaret edilen sosyal donatı alanları ekipler tarafından farklı dokunuşlarla hazırlanıyor. Deforme olmuş bankları zımpara işlemi sonrası boyanıyor, çimler biçiliyor, ağaçlar ise budanıyor. Arazide hummalı bir çalışma ortaya koyan Büyükşehir, şehrin çehresini güzelleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya’mızı yürüttüğümüz hummalı çalışmayla daha güzel bir görüntüyle buluşturuyoruz. İlmek ilmek işleyerek sonbahar sezonuna hazırladığımız sosyal donatı alanları, park, caddelerimiz yeni görüntüsüyle çok daha güzel. Mesaimiz ise devam ediyor” denildi.