Her hafta farklı noktalarda konser veren Sakarya Büyükşehir Kent Orkestrası, etkinliklerine son olarak Cadde54’te devam etti ve vatandaşların günü Türk Sanat Müziğinden seçkin eserler ve hep bir ağızdan söylenen şarkılarla güzelleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, her hafta şehrin farklı noktalarında konserler veriyor ve neşeyi şehrin dört bir yanına taşıyor. Konserlerin son durağı ise Serdivan’daki açık hava AVM’si oldu. Türk Sanat Müziği’nin birbirinden değerli parçaları, marşlar ve şarkılarla açık hava konseri veren Büyükşehir Orkestrası, kulakların pasını sildi. Dinleyiciler parçalara sık sık alkışlarla eşlik ettikleri parçaları hep bir ağızdan söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Her hafta cuma günü şehrimizin cadde ve meydanlarında Kent Orkestramız halk konserleri düzenliyor. Türk Müziğinin seçkin eserleri ve marşların çalındığı konserlere vatandaşlarımızda alkışlarla eşlik ediyor, parçaları hep bir ağızdan seslendiriyor. Kent Orkestramızın konserleri farklı noktalarda müzikseverlerle buluşmaya devam edecek” denildi.