Sakarya Büyükşehir’in şehrin park, tesis, meydan ve sosyal donatı alanlarında vatandaşlar için hizmete sunduğu “SBB NET” ücretsiz internet ağından son 6 ayda 17 bin kullanıcı faydalandı. 26 farklı hizmet noktasında aktif edilen proje Sakaryalıların memnuniyetini kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknolojinin tüm imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi ise şehrin park, tesis, meydan ve sosyal donatı alanlarında insanların internete ücretsiz erişimini sağlamak için devreye alınan SBB Net projesiydi. Büyükşehir, hizmetle ilgili 6 aylık kullanım raporunu açıkladı. 26 farklı hizmet noktasında aktif edilen ücretsiz internet ağı, bu süre zarfında 17 bin kullanıcıya ulaştı. Özellikle vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı sosyal alanlar İl Ormanı, Ormanpark, Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı’nda ücretsiz ve güvenli kablosuz internet (WİFİ) hizmeti sunan SBB NET, vatandaşlardan büyük memnuniyet kazandı.

Uygulama özellikle gençlerin ilgisini çekerken, uygulamanın kalitesi de kullanıcılar tarafından tam not aldı. Vatandaşlar bu hizmet sayesinde şehrin en güzel noktalarında keyifli hatıralarını kaydedip sevdikleriyle kolayca paylaşabiliyor. SBB Net, şehrin merkezi dışında İl Ormanı Tabiat Parkı ve Büyükşehir’in sorumluluğunda olan doğal alanlarda da kullanıma sunulmuş ve özellikle mobil hatların kullanım dışı kaldığı bölgelerde önemli bir eksikliği tamamlamıştı.