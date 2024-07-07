Sakarya Kent Orkestrası her hafta cuma günü gerçekleştirdiği konserlerinde son durağı olan Yenikent Park’ta müzik ve sanatseverlere keyifli bir müzik deneyimi yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Orkestrası, her hafta cuma günü şehrin farklı noktalarında konserler veriyor. Vatandaşı sanatla, müzikle buluşturan ve kültürel değerleri geleceğe taşıyan Büyükşehir, orkestrasının geleneksel tarzıyla kulakların pasını siliyor. Konserlerin son durağı ise Yenikent Park oldu. 7’den 70’e herkese hitap eden yaz etkinlikleri kapsamında hazırlanan konsere katılım yoğun oldu.

Türk Sanat Müziği’nin birbirinden değerli parçaları, marşlar ve şarkılarla açık hava konser keyfi sunan Büyükşehir Orkestrası, alkış yağmuruna tutuldu. Dinleyenlerin kulaklarının pasını silen ekip, özellikle Yenikent bölgesinde yaşayan vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Büyükşehir Kent Orkestrası 12 Temmuz Cuma günü saat 18.00’da ise Serdivan Cadde54’te konser verecek. Açık hava konserlerine katılımlar tamamen ücretsiz.