Sakarya Büyükşehir hentbol takımı Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmasında 19 Eylül Salı günü Spor Toto’yu konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadele Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Hentbol takımı Spor Toto’yu konuk edecek.

19 Eylül Salı günü saat 16.00’da başlayacak zorlu mücadele Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligdeki ilk 3 maçında 2 galibiyet alan Büyükşehir hentbol topladığı 4 puan ve maç eksiğiyle puan durumunda 5. sırada bulunuyor. Hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir’de cezalı Ramazan Döne ve Beşiktaş maçında sakatlanan Mohammed Miri bu karşılaşmada forma giyemeyecek.