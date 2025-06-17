SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali’de kadınlara özel inşa edilen ve Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan Kocaali Sosyal Tesisleri yeni sezonunu açtı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK VE SADECE KADINLARA ÖZEL

Haftanın 6 günü Sakarya’dan ve çevre illerden gelen kadınlara ev sahipliği yapan Kadınlar Plajı, 20 bin metrekare alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile bu sezonda binlerce misafirini ağırlayacak.

YAZIN EN UĞRAK MEKÂNI OLACAK

Konuyla ilgili Büyükşehir iştiraki BELPAŞ’tan yapılan açıklamada, “Kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerimiz 17 Haziran Salı itibariyle yeni sezonunu açtı. Karadeniz bölgesinde bir ilk olma özelliğini taşıyan tesisimiz bu yılda yaz boyunca kadın vatandaşlarımızın uğrak mekânı olmaya devam edecektir. Kadınlara özel olarak inşa edilen tesis ile ilgili vatandaşlarımız 0549 454 54 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler” ifadelerine yer verildi.