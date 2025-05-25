SASKİ, Mekece Mahallesi’nin içme suyu altyapısını yeniliyor. Tarımsal faaliyetlerden dolayı özellikle yaz aylarında artan nüfusa kesintisiz hizmet için yenileme çalışmaları devam eden 2 bin metrelik hat ile su kayıplarının da önüne geçilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 16 ilçede sürdürdüğü altyapı güçlendirme çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Pamukova Mekece Mahallesi’nde devam eden proje kapsamında bölgenin 2 bin metrelik içme su altyapısı yenileniyor.

Projenin ilk aşamasında 400 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edilecek. Aynı etapta, 400 metrelik şebeke hattı dayenilenerek kaliteli içme suyu abonelere kayıp kaçak olmadan ulaştırılacak.

İkinci etapta ise bin 200 metrelik içme suyu hattı yenilenecek. Proje kapsamında bölgedeki abone bağlantıları dayenilenereksu iletimi daha verimli hale getirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Mekece Mahallesi’nde başlatılan 2 bin metrelik içme suyu yenileme hattı projesiyle yaz aylarında yaşanan tüketim artışına karşı güçlü bir altyapı oluşturduklarını belirterek, "Şebeke hatlarını yenilemenin yanı sıra yeni hat ile hem kayıp-kaçak oranlarını azaltacak, hem de abonelerimize kesintisiz içme suyu ulaştıracağız” dedi.