Uluslararası statü kazanan ve peyzaj ile süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7’nci kez kapılarını açtı.

Bu sene 7’ncisi Sapanca Kırkpınar’da düzenlenecek olan fuar görkemli bir törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. 60 bin metrekare alan üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda dev bir fuar alanı kuruldu. 20 ülkeden 200 firmanın yer aldığı fuar, coşkulu bir törenle açıldı. Süs bitkisi, peyzaj ile bahçe sanatları ürünleri, iş makineleri ile ekipmanları, sulama sistemleri, saksı üretimi, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi geniş bir yelpazenin sunulduğu fuarı 11-14 Eylül tarihleri arasında tüm vatandaşlar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

“Üretilen her ürünü katma değere dönüştüreceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’da bu sektörde üretilen her ürünü katma değere dönüştürerek geliştireceklerini ifade ederek, “Sektörümüzün en önemli şansı Sapanca’mızın yapısının buna uygun olmasıdır. Yıllarca ithal ettiğimiz ürünleri artık bizler yetiştiriyoruz. Bu konuda sadece yetiştirmek yetmez. Ürettiğimiz her ürünü katma değere çevirerek geliştirmek durumundayız. Bu hususta şehir olarak uluslararası alanda ve ülkemizde önemli bir paya sahibiz ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Uluslararası önem kazanmış, fuarla inşallah üretimi ve satışı geliştireceğiz. Bu fuarın gerçekleşmesinde tüm paydaşlarımızın katkısı büyük. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehrimize daha büyük bir fuar alanı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Sakarya’ya dünya çapında fuarlara imkan tanıyacak büyük bir fuar alanı kazandırmak için hazırlık yaptıklarını ve alternatif alanları belirlediklerini ifade eden Alemdar, “Sektöre her alanda destek vermeye devam edeceğiz. Şehrimize daha büyük bir fuar alanı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda alternatif alanlar belirledik. Özellikle fuarcılık alanında hangisinin daha cazip olacağı noktasında araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Büyüklerimizin sözüyle ‘Başlamış iş bitmiş iştir’ sözüyle hareket ederek en iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum Şehre yakışır yeni bir fuar alanı için çalışıyoruz. Süs bitkiciliği ve peyzajda Sakarya markasını inşallah tüm dünya tanıyacak” diye konuştu.

“Atılan doğru adımlar sektörün şehrimizde büyümesine vesile olmuştur”

Törende konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “Üretmek kalkınmanın birinci aşaması ama pazarlamak da bir o kadar önemlidir. Sakarya bitkicilik sektöründe bunu başardı. İnşallah bu başarı artarak devam edecektir. Atılan doğru adımlar sektörün şehrimizde büyümesine vesile olmuştur. Özellikle uluslararası alanda çok önemli bir noktaya gelmiştir. Ben bu vesileyle fuarın başladığı günden bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sektörde Türkiye’nin en büyüğü pozisyonundayız”

Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman ise, “Fuarımızın bu yıl 7’ncisini düzenleniyoruz. 60 bin metrekare alan üzerinde düzenlenen fuarımızla sektörde Türkiye’nin en büyüğü pozisyonundayız. Bu yıl 20 ülkeden alım heyeti gelecek. 200 firma fuara katılıyor. Ben firmalarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.