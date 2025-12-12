Sakarya ve Kocaeli’de milyonlarca vatandaşın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün seviyesi her geçen gün geriliyor. Son olarak 28.56 seviyesinde gerileyen gölün çevresinde kurulu olan yapıların göle uzanan boruları da dikkat çekmeye başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise gölü kirleten, işgal eden, su kalitesini bozanlara ve gölü korumak için projelere başlandığını belirti.

Alemdar, şöyle konuştu:

"Dünyadaki değişim, küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte Sapaca Gölü’nün Sakarya’nın tek içme suyu kaynağı olması, doğal durumu ve insanımızın tek kaynağı olması münasebetiyle Sapanca Gölü, sadece bir kesimin değil hepimizindir. Gölün gerek kullanımı gerekse Sakarya’mızı beslemesi, gelecekte su sıkıntısı yaşanmaması için bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmayı yaparken rastgele bir çalışma yapmadık, bu işin doğrusunu yapabilmek için üniversitelerle bilim insanlarıyla, tarihi kültürü ve mirası korumak ve göldeki suyun azalmaması, kirletilmemesi adına milletimizin de koruyup kollaması için bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Almış olduğumuz karar gereği etrafında yapılacak olan düzenlemeyi, işgalleri, hoyratça kullanımları ve bireysel kullanmakla göle verilen zararları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim gölün etrafında ne bir metre yeri doldurmak ne bir metre havzayı küçültmek ne de bir metrekare yerin işgaline müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Gölün etrafındaki tek derdimiz, gölü korumak. Ancak bunu yaparken ekolojik dengeyi de korumak zorundayız."

"Ben bedelini ödemeye hazırım"

Yaptığı sunumda görseller üzerinde değerlendirmede bulunan Başkan Alemdar, "Son 12 yılda yağış oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalma görülmektedir. Şu anda kod seviyesi 28.56 ile en düşük seviyedeyiz. Bunun için de işin bilenleriyle değerlendirme yapmaya devam ediyoruz. Sapanca Gölü, 3.6 metre altında olup gölün ciddi bir risk teşkil ettiğini görüyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız hadise, gölün işgallerini kurtarmak ve gölün içme suyu kaynağı olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gölün etrafında bulunan sitelerden bazıları, sazlıkları keserek teknelerine yat limanı gibi yer açmış. Sakarya ve Kocaeli’de yaklaşık 5 milyon kişinin hakkına girmiş. Biz gölün etrafındaki kaçağa, göle salınan atık suları ortan kaldırmaya çalışınca kıyamet kopuyor. Ben bunların peşindeyim, toprağın altından boruları getirip yapmış oldukları kaçak bungalovlar, villalar ve alt yapısı olmayan yapıların pisliklerini, atık sularını getirip göle atanlara sesleniyorum; çıksın savunsunlar, ben bedelini ödemeye hazırım" diye konuştu.

"5 kilometrelik kısım özel mülkiyetle işletmeler tarafından işgal edilmiş"

Sapanca Gölü kıyısında kaçak yollar inşa edilen yapıların kaldırılması konusuna da değinen Alemdar, "Milletin yarınları için gölün etrafında hiçbir yapı bırakmayacağız. Sit alanı içindeki tüm kaçak yapıları kaldıracağız. Bir kısmı burada imar barışında yer almış. İmar barışındaki yasa; sit alanlarında, kıyı kenar çizgisi olan yerlerde imar barışı olmaz. Buna rağmen birileri almış ve onlarla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bölgede sazlıkları temizleyip yer açmışlar ancak sazlıkları temizlemedikleri yer ise gölden su çektikleri veya atık sularını göle bıraktıkları yerler. Biz çalışmalarımızı, ekolojik dengeyi korumak için kimsenin gölün etrafında girmemesi için yapıyoruz. 5 kilometrelik kısım özel mülkiyetle işletmeler tarafından işgal edilmiş. 6 kilometrelik alanın sadece 1 kilometrelik bölümü halkın erişebileceği bir yer geriye kalan 5 kilometrelik alan işgal edilmiş. 6 kilometrelik alanın işgal edilen 5 kilometrelik bölümünü halkın hizmetine açmak rant sağlamaksa ben rant sağlıyorum. Vatandaşların gölden faydalanması için işgal edilen 5 kilometrelik bölümü kaldırmak rant sağlamaksa ben hemşehrilerime rant sağlıyorum. Sapanca Gölü’ne ağa da, paşa da, işçi de olsan muhtaçsın. Bu bilinci aklımızdan çıkartmamak lazım. Hizmet için çıktığımız bu yolda millete ihanet edecek, zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.