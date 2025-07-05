Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, Sakarya Üniversitesi kampüsünde temmuz ayı boyunca sürecek kapsamlı bir etkinlik serisi başlıyor. 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak olan bu etkinlikler, 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sakarya Üniversitesi kampüsünün farklı alanlarında düzenlenecek etkinlikler, çocuklardan gençlere, ebeveynlerden yaş almış bireylere kadar her kesime hitap edecek şekilde planlandı. Etkinliklerde aile birliğini pekiştiren kültürel faaliyetler, sosyal katılımı teşvik eden oyunlar ve farkındalık oluşturan gösterimler öne çıkıyor. Etkinlikler çerçevesinde farklı kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle söyleşiler, atölyeler, açık hava sinema gösterimleri, konserler ve çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirilecek. Ayrıca her hafta, koruyucu aileler, yaşlı bireyler ve aileleri ile engelli bireyler ve yakınları kampüse davet edilerek özel olarak hazırlanan programlarla misafir edilecek. Böylece toplumun farklı kesimleri etkinliklere aktif şekilde katılım sağlayacak.

7 Temmuz Pazartesi, açılış programı ile başlayacak etkinliklerde seminer ve atölye çalışmaları yapılacak, dans gösterisi ve "Mikrofon Sende" adlı serbest kürsü uygulamasıyla katılımcıların düşüncelerini paylaşmaları sağlanacak.

8 Temmuz Salı günü kültür-sanat atölyeleriyle çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler devam edecek. Ebeveyn-çocuk atölyeleriyle aile içi iletişimi destekleyecek çalışmalar yapılırken, günün sonunda açık hava sineması ile ziyaretçilere keyifli bir akşam sunulacak. 9 Temmuz Çarşamba günü sosyal sorumluluk temasıyla öne çıkan etkinlikler düzenlenecek. Gönüllülük esasına dayalı programların yanı sıra çocuklar için eğitici ve eğlenceli oyun alanları oluşturulacak. Akşam saatlerinde yine açık hava sineması gösterimi gerçekleştirilecek. 10 Temmuz Perşembe günü ağırlıklı olarak çocuklara yönelik etkinlikler sahne alacak. Renkli oyun grupları ve atölyelerin yanı sıra yetişkinlere hitap eden tiyatro gösterisiyle aile fertlerinin birlikte vakit geçirmesi sağlanacak. 11 Temmuz Cuma günü ise hafta sonuna keyifli bir geçiş yapılacak. Serbest oyun alanlarında özgür etkinlikler yapılacak ve akşam saatlerinde açık hava sinemasıyla etkinlik haftasının ilk bölümü tamamlanacak. Etkinliklerin ilk haftasında, toplumun farklı yaş ve ilgi gruplarından bireylerin katılımıyla kampüste etkileşimli ve canlı bir atmosferin oluşması hedefleniyor.