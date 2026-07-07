Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir firmanın bölgede 49 bin hektarlık alanda 7 ayrı noktada su sondajı yapacağı yönünde bilgi aldığını belirterek, çalışmanın içme suyu kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Ayar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dün almış olduğum bir habere göre, bir firma yukarı mahallelerimiz Fevziye ve Elmacayır sınırları içerisinde, 49 bin hektarlık alanda 7 ayrı noktada su sondajı yapacakmış.

Ana su damarlarını toplayıp ticaret yapmayı düşünüyorlar. Halkı düşünen yok. Kalıcı içme sularımızı etkiler. İleriki zamanda su sıkıntısı yaşayabiliriz.

Cerrah Mahallesi olarak böyle bir çalışmaya kesinlikle karşıyız. Yol yakınken bu işlerden vazgeçilsin.

Saygılarımla."