Gazetenin dört üst düzey yönetim yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne izin vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, Trump’ın NATO zirvesi için Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede F-35 dosyasını masaya yatıracağı belirtildi.

Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden savunma krizi, Ankara’nın 2019 yılında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından derinleşmişti. Washington, bu karar sonrası Türkiye’yi F-35 programından çıkarmış ve yaptırım sürecini başlatmıştı. ABD Kongresi de Türkiye’nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 satışının önünü kapatan yasal düzenlemeleri devreye almıştı.

NYT’nin haberine göre, Trump yönetimi içinde Türkiye’nin programa dönüşü konusunda farklı görüşler bulunuyor. Yetkililer, mevcut yasal engellerin ve Kongre’nin tutumunun nasıl aşılacağı konusunda ortak bir noktada buluşmuş değil. Buna rağmen iki lider arasında konuyla ilgili mektup trafiği yaşanabileceği ifade ediliyor.

Sürecin en kritik başlığı ise S-400 sisteminin geleceği olarak öne çıkıyor. ABD tarafı, Rus yapımı hava savunma sisteminin F-35 savaş uçaklarının güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunuyor. Washington’un temel endişesi, S-400 radarlarının F-35’in teknik özelliklerine ilişkin hassas verileri toplayabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu nedenle Kongre’nin Türkiye’ye F-35 satışını sınırlayan yasal çerçeveyi koruduğu belirtiliyor. Trump yönetimi siyasi olarak Ankara’ya yeniden kapı aralamak istese de mevcut hukuki engeller sürecin önündeki en büyük zorluk olarak değerlendiriliyor.

F-35 meselesi, Ankara-Washington hattındaki güven krizinin en önemli sembollerinden biri haline gelmişti. Türkiye, programın üretim ve tedarik zincirinde yer alırken S-400 alımı sonrası projeden çıkarılmıştı. Bu karar, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini zayıflatırken ABD Kongresi’nde Türkiye’ye yönelik desteğin de azalmasına yol açmıştı.