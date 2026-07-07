

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi gözaltına alındı.



Ekiplerin çalışmaları sonucu, kasten yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B. yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.