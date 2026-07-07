

Kaza, İnegöl'ün kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 APZ 292 plakalı kamyonet mahalle içerisinde seyir halindeyken, kasanın arka kapağı henüz bilinmeyen bir nedenle aniden açıldı.



Bu sırada kasada bulunan N.T. (54), H.T. (53), Ö.T. (14), A.T. (5) ve D.A. (3) yola savrularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili incelemeler sürerken, olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.