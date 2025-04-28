Siber Güvenlik Öğrenci Topluluğu tarafından Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşmacı olarak Besim Altınok, Soner Solak, Mücahit Karadağ ve Erkan Erdoğan yer aldı. Siber güvenliğin öneminin konuşulduğu konferansın açılış konuşmaları, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ve Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Özçelik tarafından yapıldı. Prof. Dr. Köseoğlu, bilgi güvenliği konusunda Sakarya Üniversitesinin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ve bu alanda söz sahibi üniversiteler arasında yer aldığını ifade etti.

İlk oturumda konuşan Besim Altınok, "Siber Güvenliğe Başlarken" başlıklı sunumunda, siber güvenlik sektöründe kariyer planlaması üzerine bilgiler verdi. Altınok, dijitalleşmenin artması ve siber tehditlerin çoğalmasıyla birlikte siber güvenliğin daha fazla gündeme geldiğini belirterek bu alanda çalışmak isteyenlerin sahip olması gereken temel özellikler, analitik düşünme yeteneği ve müşteri iletişiminin önemi üzerine öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Soner Solak ise "Endüstride Dijital Dönüşüm; Kritik Altyapılar ve OT Güvenliği" konulu sunumunda, IT (Bilgi Teknolojileri) ve OT (Operasyonel Teknolojiler) arasındaki farklardan, bu alanlardaki risklerden ve güvenlik önlemlerinden söz etti.

Konferansın ikinci oturumu, Mücahit Karadağ’ın "Network ve AD Güvenliğinde Merkezi Yönetimden Gelen Tehditler" başlıklı sunumuyla başladı. Karadağ, Active Directory (AD) tarafında güvenliğin nasıl sağlanabileceğini ve özellikle son yıllarda SCCM isimli merkezi yönetim sistemi üzerinde ortaya çıkan güvenlik açıklarını anlattı. Konferansın son konuşmacısı, Erkan Erdoğan oldu. Erdoğan, "Siber Güvenlikte Kariyer Yolculuğu" başlıklı sunumunda, kendi kariyer deneyimlerinden yola çıkarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ayrıca kritik altyapılar ve endüstriyel kontrol sistemleri siber güvenliği hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Etkinlik, plaket takdimiyle sona erdi.