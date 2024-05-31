Sakarya Valiliği, yarından itibaren artarak hafta orasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülke genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 6 ila 8 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Sakarya’da da 32 ila 36 derece arasına ulaşması tahmin edilen sıcaklıklara karşı Valiliğin sosyal medya hesabından uyarı yapıldı. Uyarıda, “Meteoroloji verilerine göre; İlimiz genelinde sıcaklıkların yarından itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.