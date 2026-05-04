Sakarya genelinde 2 gündür etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, Karasu ilçesi sahilinde bulunan 25 metrelik kavak ağacını devirdi. Olayda yaralanan olmazken, çevrede maddi hasar oluştu.

Kent genelinde 2 gündür etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, Karasu ilçesinde bulunan Sahil Park'taki 25 metrelik kavak ağacını devirdi. Devrilen ağaçtan kopan parçalar, çevresinde bulunan dükkanlara ve aydınlatma direklerine zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki trafik geçici olarak aksadı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, kepçe yardımıyla devrilen ağacı ve çevrede hasar gören dükkan ve aydınlatma direklerini bölgeden kaldırdı.

Öte yandan, devrilen ağacın yanında bulunan ve benzer uzunlukta olan kavak ağacı da, kontrollü şekilde ekiplerce kesilerek muhtemel olumsuzluğun önüne geçilmiş oldu.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde bölge temizlendikten sonra aksayan trafik normal seyrine döndü.