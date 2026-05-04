Belediyelerde 2026 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin birinci taksit ödeme işlemleri başladı. İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına vergi ödemelerini son günlere bırakmaması konusunda çağrı yapıldı. Açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 1. taksitlerinin son ödeme süresinin 31 Mayıs 2026 olduğu hatırlatılarak mükelleflere çağrıda bulunuldu.

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide yapabilecekleri de hatırlatıldı. www.inegol.bel.tr üzerinden, E-Belediye uygulamasını kullanarak, e-devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden vergi ödemeleri gerçekleştirilebilecek.