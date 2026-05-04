Türk Kızılayı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası için çağrı yapıldı. “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonda vatandaşlar düzenli bağışa davet edildi.

Kampanya, 6-7-8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde, saat 11.00 ile 19.00 arasında İnegöl Eski Belediye Binası önünde kurulacak bağış noktasında gerçekleştirilecek.

Yetkililer, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerken kampanyaya katılan bağışçılara dijital termos hediye edileceğini duyurdu.