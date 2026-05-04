İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ani bastıran yağış ve ardından yaşanan taşkınlar nedeniyle Boğazköy Barajı sınırları içerisinde izinsiz ekilen 500 dekar alanın sular altında kaldığını, onun dışında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi son yıllarda görmediğimiz kadar bölgemiz yağış alıyor. Karın olduğu bölgelerdeki baraj ve göletlerimizde su sıkıntısı olmazken, dolmayan göletlerimiz de mevcut. Ama özellikle son üç gündür yağan yağışlarla birlikte, tabi bu yağışlar yağmur şeklinde yağıyor ama yükseklerde Uludağ'dan başlayıp Mezitlere kadar giden, devamında da kar yağışı var. Önceden yağan kar da mevcuttu.

Dolayısıyla yağmur ve karın erimesiyle birlikte dereler doldu taştı. Tabi dere dediğimiz bütün derelerin toplanıp Boğazköy Barajı'nda buluşmalarıyla birlikte ondan sonra Kocasu ismini, Gökçesu da diyorlar ve sonrasında Yenişehir ovasından geçip Sakarya'ya karışıyor. O kadar su geliyor ki, gelen su kadar da barajdan su salınıyor şu anda. İki tribün de çalıştırılıyor. Sakarya Nehri'nin taştığını gördük. Onun taşmasının sebebi de normal. Sakarya Nehri'nin neredeyse hacmi kadar da bizden su gittiğini biliyoruz Yenişehir ovasından, Boğazköy Barajı’ndan. Su sıkıntısının bazı barajlarda yaşanmayacağı bir yıl olarak görünüyor. Tabii ki az evvel de söyledim bazı barajlarımızda da sıkıntı var.

Tabii bu arada barajın suyu iki türbin çalıştırılarak salınıyor. Aynı zamanda da salınan kadar da su geliyor. Dolayısıyla baraj havzası da son gotuna doğru gelmeye başladı. Tabii oralarda biraz ekili alanlar vardı. 500 dekar ekili alan vardı ama olan var, işte olmayan var, eken var. Oralar zaten istimlaklı alan yani çiftçinin kendine ait bir bölgesi değil. Oralarda da şu an su dolmuş durumda. Ben bir de şunu ilave edeceğim. Bundan 15 gün önce barajın sularını azaltmaya gitti Devlet Su İşleri yetkilileri Boğazköy Barajı’nda. Tabii bunu bilip bilmeyen arkadaşlar suyu salıyor, ne olacak falan diye bizlerle temas kuruyorlardı. Biz de daha önceden edindiğimiz tecrübelerle her yıl bu zamanlarda mutlaka karların erimesiyle özellikle Mezitler’den, Oylat tarafından Kalburt’tan gelen derelerin sularıyla birlikte sel baskınları oluşuyordu. Nitekim DSİ yetkilileri de haklı çıktı diyelim. Görüyorsunuz bir yandan salınan su koskoca bir nehir gibi, öteki taraftan çok büyük nehir kadar da su baraja girmekte. Mezit tarafından gelen dereler özellikle Hasanpaşa, Bilalköy civarlarında taşma yapmak suretiyle bazı çiftliklere girdi. Tarım arazileriyle az da olsa temas etti. Bereket ki şunu söylemiş olayım, Devlet Su İşleri'nin her bölgede havzalarını çalışmak suretiyle genişletip, yükselttiler. Yoksa bugün gelen su gerçekten Çitli'den tut, Kınık’tan çıktığı andan itibaren birçok köy su altında kalırdı. Bereket ki dere yatakları çok geniş. O sebepten sıkıntı yok." dedi.