Başkan Alemdar’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaretinin ardından müjdesini paylaştığı 500 milyon liralık yatırımların içerisinde yer alan doğalgaz dönüşüm desteğinde 2. Etap çalışmaları için ihale takvimi belli oldu. Büyükşehir Belediyesi, “Hava Kalitesini İyileştirme Projesi” projesi kapsamında bu yıl da 300 haneye doğalgazı götürecek. Başvurular Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların refah seviyesini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen “Hava Kalitesini İyileştirme Projesi” için 2. etap çalışmaları başlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaretinin ardından müjdesini paylaştığı 500 milyon liralık yatırımların içerisinde yer alan doğalgaz dönüşüm desteğinde 2. Etap çalışmaları için ihale takvimi belli oldu.

DOĞALGAZLA BULUŞUYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında refah seviyesi düşük olan ihtiyaç sahibi 300 hane doğalgaz imkanına ücretsiz kavuşacak. Yapılacak olan başvurular ihtiyaç durumuna göre değerlendirilecek ve haneler buna göre belirlenecek

Daha önce de yüzlerce kişiye doğalgazı ulaştırarak temiz çevre için önemli bir adım atan Büyükşehir, vatandaşlara temiz, güvenilir ve sürdürülebilir ısınma imkânı sunacak.

BAŞVURULAR WWW.SAKARYA.BEL.TR ADRESİNDE

Aynı zamanda hava kirliliğini önlemek adına da kıymetli çalışmanın ikinci etabı Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye olmak üzere 4 farklı ilçeyi kapsayacak. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.sakarya.bel.tr üzerinden başvuru yapabilecek. 8 Kasım’da gerçekleştirilecek ihale sonrası projeden yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar için süreç başlayacak.

BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ziyaretinin ardından müjdesini paylaştığı bir projede daha adım atıldığını ifade ederek, “Öncelikle Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Şehrimizin hava kalitesini artırmak ve daha yaşanılabilir bir Sakarya hedefiyle hareket ediyoruz. Doğalgaz dönüşüm çalışmalarımızın bu yıl 2. etabına başlıyoruz. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından 300 hanenin doğalgaza geçişini sağlıyoruz. Temiz çevre, temiz gelecek hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.