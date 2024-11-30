Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte hafriyat tırları ile kamyonları, beton mikserleri ve inşaat yükü taşıyan ağır tonajlı araçlara denetim yaptı. Şehrin merkezi bölgelerine yasak saatlerde giren, ruhsat ve sevk irsaliyesinde eksik tespit edilen araçlara işlem yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca ağır tonajlı araç şoförlerini yüklerin doğru muhafaza edilmesi ve lastiklerin temiz tutulması konusunda uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin merkez caddelerinde hafriyat tırı ve kamyonları, beton mikserleri ile inşaat malzemesi taşıyan açık dorseli tırlara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Kent merkezinde ağır tonajlı araçlara yönelik yapılan denetimlerde, merkez bölgelerde trafiğe çıkışın yasak olduğu saatlerde kurala uymayan ağır tonajlı araçlar tek tek tespit edildi. Ayrıca brandasız hafriyat ve mıcır taşıyarak çevre kirliliği oluşturan, trafik güvenliğini de tehlikeye atan kamyonlar durduruldu. Bunların yanında ruhsat, sevk irsaliyesi ve diğer belgelerinde ise eksik tespit edilen sürücülere de yasal işlem uygulandı. Zabıta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Ulaşım denetim ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Palmiye, Bosna Caddesi ve merkezi caddelerde eş zamanlı çalışma ortaya koydu. Hafriyat kamyonları, beton mikserleri, tırlar gibi ağır tonajlı araçların evrak ve araç kontrolleri yapıldı. Sürücüler ayrıca yüklerin brandayla düzgün şekilde örtülmesi, lastiklerin ise temiz tutulması konusunda uyarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada,"01.11.2016 tarih ve 2016/169 sayılı UKOME Kararına istinaden, 3,5 tonun üzerinde olan ağır tonajlı araçlar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, 3,5 tonun altındaki araçlar ise 07.00 ile 10.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında şehir merkezine girememektedir. İl Emniyet Müdürlüğü de bu konuda gerekli kontrolleri yapıyor. Zabıta ve Ulaşım denetim ekiplerimiz de bizler de ceplere ve kaldırımlara park eden ağır tonajlı araçlara işlem yapıyoruz. Sürücülerimizden güvenli ulaşım ve şehir yaşamı adına kurallara uymalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.