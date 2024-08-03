Sakarya’da düzenlenen ‘Gazze’nin Sesi, İsmail Haniye’nin Vasiyeti’ yürüyüşünde binlerce kişi İsrail’i kınadı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, ‘Gazze’nin Sesi, İsmail Haniye’nin Vasiyeti’ adlı yürüyüş düzenledi. Adapazarı’nda bulunan Salko Camii önünde toplanan binlerce kişi, kol kola yürüyerek zulme karşı tek ses oldu. Tekbirler eşliğinde devam eden yürüyüş, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde son buldu. Ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail’e tepki gösteren kalabalık, yürüyüşün sonunda Filistin için dualar etti.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Doç. Dr. Yaşar Kahraman, “Haniye, Kudüs’ü bize miras olarak bıraktı, bunu savunun dedi. Biz bugün burada sözler vermeye geldik, öylesine bir konuşma yapmaya gelmedik. Bir şeyler değişsin diye geldik buraya. Daha yapacak çok işimiz var, öfkeniz diri olsun. Biz daha önce de bu meydanlarda toplandık. Artık bugün bir şeylerin değişme vaktidir. Bir şeyler değişmelidir, onun için buradayız” dedi.