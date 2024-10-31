Sakarya'da Kampüs-Terminal arası sefer yaparken araçta fenalaşan bir yolcuyu güzergahı değiştirip Acil Servis’e yetiştirdi. Yolcunun sağlığı için seferber olan sürücüye araçtaki diğer yolcular da destek verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahibi olan ve fedakârca çalışan şoförleri yürekleri ısıtan bir olayla daha gündeme geldi.

Alınan bilgiye göre Yeni Terminal- Kampüs Hattı olan 29 numaralı otobüste bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaşarak yere yığıldı. Çığlık seslerini duyup konuya müdahale eden Büyükşehir şoförü Suat Ertek, önce aracı park etti ve vatandaşa ilk müdahale bu anlarda yapıldı.

Vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğunu gören sürücü, seferin güzergahını Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne çevirdi.

Diğer yolcuları da sakinleştiren, diğer taraftan ise 112’yi arayarak hazırlık için bilgi veren sürücü, soğuk kanlı tavırlarıyla takdir toplarken, fenalaşan yolcu en hızlı şekilde acil servise ulaştırıldı. SEAH’ta tedavi altına alınan ve hızlı şekilde müdahale edilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan hayat seferberliği araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

“GİDEBİLECEĞİM YERE KADAR GİTTİM”

Olay anında soğuk kanlı davranmaya çalıştığını belirten şoför Suat Ertek, “29 numaralı Kampüs-Yeni Terminal hattında görev yapıyordum. Seyir halindeyken Atatürk Kapalı Spor Salonu civarında yolcu aniden fenalaşıp çığlık atmaya başladı. Otobüsü durdurup yolcunun yanına giderek durumunu öğrendim. Herkesi sakinleştirip en kısa sürede hastaneye gideceğimizi söyledim. 112’yi arayarak ne yapmam gerektiğinisordum. Otobüs ile gidebileceğim yere kadar gittim. Sağlık personelleri hastaya ilk müdahaleyi yapmak üzere aldılar.” dedi. İnsanlık vazifesini yerine getirdiğini belirten Ertek, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Hem kurumum adına hem de duyarlı bir vatandaş olarak böyle acil durumlara müdahale bizler için bir görevdir” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir olarak tümçalışma arkadaşlarımıza her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğunu ve bu hassasiyetle çalışmaları gerektiğini her durumda bildiriyoruz. İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyoruz” denildi.

Görüntülerde şoförün hızlı müdahalesi, vatandaşların fenalaşan kişiyi koruyup tuttuğu anlar ve hastanın fedakarca bir seferberlikle sağlık ekiplerine teslim edilmesi yer aldı.