Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, makaron ve tütün mamulü ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Erenler, Karasu ve Sapanca ilçelerinde kaçak ürün ticareti yapıldığı belirlenen adresleri takibe aldı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde hareket eden jandarma ekipleri, belirlenen 3 şüpheli şahsa ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda; 59 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 7 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 500 paket/karton kaçak sigara, 10 bin adet boş sigara kutusu, 21 adet elektronik sigara (Vozol), 2 adet filtreli sigara makinesi ve 4 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.