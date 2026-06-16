Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 8 bin 600 adet gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara, 2 bin 700 adet cinsel içerikli ürün, 650 adet sigara, 45 adet elektronik sigara ele geçirildi.