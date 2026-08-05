NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 3 lira 97 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Ancak hesaplanan indirimin tamamı pompaya yansımayacak. İndirimin yaklaşık yüzde 75’ine karşılık gelen 2 lira 98 kuruşluk bölümün Özel Tüketim Vergisi’ne aktarılacağı belirtiliyor. Bu nedenle sürücülerin motorin fiyatlarında göreceği net düşüşün yaklaşık 99 kuruşla sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası akaryakıt ürün fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak hesaplanan indirimin, son dakika değişikliği olmaması durumunda 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 00.01’den itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin fiyatlarında üst üste ikinci kez indirim yapılmış olacak.