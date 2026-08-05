Olayla ilgili polis ekipleri tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Polisin yaptığı ilk incelemede, 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği ve herhangi bir cinayet bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Şüpheli hakkında, babasının ölümünü yetkililere bildirmeyerek emekli maaşını almaya devam ettiği iddiasıyla “dolandırıcılık” ve “yanıltıcı beyanda bulunma” suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca evinde bulunan havalı silah nedeniyle silah kanununa muhalefet kapsamında da soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay, Mora Yarımadası’nda yer alan Sparta kenti yakınlarındaki Mistras köyünde ortaya çıktı. Uzun süredir yaşlı adamdan haber alamayan köylülerin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Aileye ait, kullanılmayan bir otelde arama yapan polis, binanın bodrum katında bulunan dondurucunun içinde 90 yaşındaki adamın cesediyle karşılaştı. Şüphelinin babasının ölümünü yıllarca gizlediği öne sürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce hayatını kaybettiğini ve cesedi dondurucuya kendisinin koyduğunu itiraf etti. Ancak mahalle sakinleri, emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini söyledi.

Yetkililer, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini açıkladı.