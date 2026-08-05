Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, uyguladığı sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kooperatif, üreticilere tohum ve gübre desteği sağlarken, ekim, hasat ve ürün sevkiyatını da kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. Çiftçiler ise yalnızca tarlasını hazırlayıp sulama ve gübreleme işlemlerini yapıyor.

Türkiye'de fasulyesiyle tanınan Çeltikçi Mahallesi'nde kooperatif ile çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler sayesinde üreticiler, sezon başında ürünlerini hangi fiyattan satacağını önceden biliyor. Böylece hem üretim maliyetleri azalıyor hem de pazarlama endişesi ortadan kalkıyor. İhtiyaç duyan üreticilere sezon içerisinde avans desteği de sağlanıyor.



Yenişehir Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Mahalle Muhtarı Hikmet Avşar, uygulanan model sayesinde üreticilerin ekonomik açıdan rahatladığını belirterek, "Çeltikçi köyü olarak çiftçilerimize sözleşmeli fasulye ektiriyoruz. Vatandaşımızın eline geçen para temiz 17 lira. Fasulye para yapmasa da üretici alacağı parayı biliyor. Tohumunu, gübresini biz veriyoruz. Dikimini biz yapıyoruz. Ürünlerin sevkiyatını, satış işini biz yapıyoruz. Vatandaş sadece sulama işiyle gübreleme işini yaparak yerini hazırlıyor. 3 bin dönüme yakın fasulye ektiriyoruz. Köyümüzde toplam 14 bin dönüm ekilebilir arazi bulunuyor. Fabrikalarla anlaşarak çiftçimize ödemelerini yapıyoruz. Fasulye dışında bezelye, mısır ve ıspanak ekimi de yapıyoruz. Kendi makinelerimizle hasat ederek ürünleri teslim ediyoruz. Bu sayede çiftçimiz sezon başlarken ürününü kaça satacağını biliyor. Ekonomik anlamda sıkıntı çekmiyor. Parası kalacak mı derdi yaşamadan rahat bir sezon geçirerek üretimine devam ediyor" dedi.

Kooperatifin uyguladığı üretim modeli sayesinde hem üretim planlaması sağlanıyor hem de çiftçiler pazar arama ve fiyat belirsizliği yaşamadan üretim yapabiliyor.