Pazarlamanın yalnızca ürün satmak anlamına gelmediğini belirten Aydın, güven inşa etmenin, emek vermenin ve Türkiye’nin üretim gücünü dünyaya taşımanın da pazarlamanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

İnegöl mobilyasının kalitesini ve marka değerini yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden pazarlamacıların sektöre önemli katkılar sunduğunu kaydeden Aydın, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İMOSPAK çatısı altında birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, sektörümüzü daha ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Bu anlamlı günde, İMOSPAK’a gönül veren tüm üyelerimize, geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyor; sağlık, huzur, bereketli kazançlar ve başarılarla dolu bir çalışma hayatı diliyorum.

Birlikte üretiyor, birlikte büyüyor, İnegöl mobilyasını geleceğe birlikte taşıyoruz.

5 Ağustos Dünya Pazarlamacılar Günü kutlu olsun."