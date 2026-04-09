Sakarya'da nisan ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde ise güneşli bahar havası yüzünü gösterdi. Şehirde aynı gün içinde kış ve ilkbahar manzaraları bir arada yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde hissedilen soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde yağmurun ardından yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası, nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü.

Merkezde bahar, zirvede kış

Yüksek kesimlerde kış şartları hakim olurken, Sakarya kent merkezinde ise güneşli hava etkili oldu. İki mevsimin aynı anda yaşandığı kentte, vatandaşlar parklara ve caddelere çıkarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Kent merkezindeki güzel havayı değerlendiren vatandaşlardan Mehmet Zengin, 'Bahar havası genellikle insanların bol bol gezdiği bir hava oluyor. Yüksek kesimlerde kar ve soğuk olsa da şehir merkezinde çok güzel bir hava var' ifadelerini kullandı.