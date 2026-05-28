Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da etkili olan açık ve güneşli hava Boğaz'da eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Karadeniz ve Marmara Denizi arasındaki geçiş noktası olan İstanbul Boğazı'nda deniz suyu birçok noktada turkuaz renge büründü. Havadan çekilen görüntülerde özellikle tarihi yarımada açıklarında oluşan turkuaz renk tonları dikkat çekti. Uzmanlar, her yıl ilkbahar sonundan yaz aylarına kadar görülen bu doğa olayının güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, suyun berraklığı, plankton yoğunluğundaki değişimler ve Boğaz'ın çift yönlü akıntı sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtiyor. Karadeniz'den gelen üst akıntı ile Marmara Denizi'nden gelen alt akıntının oluşturduğu farklı su yapıları da denizin renginin yer yer turkuaz görünmesine neden oluyor.

Turkuaz sularda yunus şöleni

Boğazın turkuaz sularında ortaya çıkan yunus sürüsü ise izleyenlere görsel şölen sundu. Havadan görüntülenen yunuslar sürü halinde ilerlerken zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı. Bazı yunusların gemilerin ön kısmında oluşan dalgalarla birlikte yüzdüğü görüldü. Tarihi yarımada açıklarında seyreden bir yük gemisinin önünde yunuslar, gemiyle yarışır gibi hareket etti. Su yüzeyinde peş peşe sıçrayarak ilerleyen yunuslar dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde birden fazla yunusun birlikte hareket ettiği ve turkuaz renkteki deniz üzerinde belirgin şekilde seçildiği görüldü.

Bayram tatilinde kartpostallık manzara

İstanbul'un simge yapılarının yer aldığı tarihi yarımada silueti önünde görüntülenen yunuslar, martılar ve turkuaz renkli Boğaz manzarası bayram tatiline ayrı bir güzellik kattı. Bir yanda İstanbul'un tarihi yapıları, diğer yanda masmavi ve turkuaz tonlara bürünen deniz ile yunus sürülerinin oluşturduğu görüntüler görenleri hayran bıraktı.

İstanbul Boğazı'nda her yıl belirli dönemlerde görülen turkuaz renkli deniz görüntüsü ile yunusların oluşturduğu doğal şölen, Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan en dikkat çekici manzaralardan biri oldu.