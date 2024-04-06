Sakarya’nın Hendek ilçesinde 31 Mart seçimlerine katılan iki muhtar adayı kadın, rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi. 92 mahallesi bulunan ilçede daha öncesinde bir olan kadın muhtar sayısı bu seçimde ikiye yükseldi.

92 mahalle bulunan Hendek ilçesinde kadın muhtar sayısı 1’den, 2’e yükseldi. Beş çocuk, 12’de torun sahibi olan 54 yaşındaki Kıymet Kahveci Bayraktepe Mahallesi, 43 yaşındaki Emel Kasap ise Büyükdere Mahallesi Muhtarlığı için adaylık yarışına girdi. 31 Mart seçimlerinde rakiplerini geride bırakan iki kadın muhtar, görevlerine başladı. Seçmenler, Hendek’te Bayraktepe ve Büyükdere Mahallelerini kadınlara emanet etti. Bununla birlikte ilçedeki kadın muhtar sayısı ikiye yükseldi. Buluşarak sohbet eden ve birbirlerine başarılar dileyen kadınlar, muhtarlık mesleğini kadınların daha iyi yürüteceğine de değindi. Ayrıca, ilçenin bir önceki dönemdeki tek kadın muhtar olma unvanına sahip Şükriye Tatarhan ise girdiği seçimde kaybetti.

“Büyüklerimin destekleri ile karar alarak bu yola çıktım”

Büyükdere Mahallesi Muhtarı Emel Kasap, “Doğduğum mahallede her zaman büyük ve küçüklerime saygı duyup, yardım eden, destek veren çalışkan bir insandım. Bununla ilgili de mahallemden çok talep geldi ve muhtarlık fikrine bu şekilde karar verdim. Daha çok büyüklerim destekledi, onların destekleri ile karar alarak bu yola çıktım. Mahallem ile ilgili birçok eksik var; sosyal yaşam alanlarımız yok, altyapı sıkıntılarımız var, doğalgaz eksik olan yerlerimiz var ve en büyük problemlerimiz ise yan yolda kaldırımların olmaması. Bunlarla ilgili belediyemizin de katkısı ile birçok şey yapmayı düşünüyorum” dedi.

“Ailemizi yönettiğimiz gibi mahallemizi de yönetebiliriz”

Bayraktepe Mahallesi Muhtarı Kıymet Kahveci, “Muhtar adaylığımı yakınlarım hep olumlu karşıladı; eşim ve çocuklarım hep destekçim oldu. Ben zaten mahalleme çok hakim bir insandım. Hastasını, engellisini, yaşlısını ve ihtiyaç sahibini hep ziyaret eder, bilirdim. Böyle olunca mahallemizin büyükleri ‘bu işi yapıyorsun, yetkin olsun ve insanlara karşı daha fazla yararın olsun’ dediler. Önayak oldular ve ben de adaylığa öyle karar verdim. Mahallemde birçok eksik var ve nerden başlayacağımı bilmiyorum. Şuanda bir cenaze olsa mahallede masa ve sandalyemiz dahi yok. Pazaryeri, yaşam merkezi isteyenler var. Cenazelerde taziye için bir yer yapmak istiyorum. Mahallede yaşayan vatandaşımızın evi müsait değildir bir yer lazımdır, onu karşılayabilecek yer yapmak istiyorum. Sağlık ocağı, ambulans, çocuk parklarında kamera olsun, genç kızlarımız sokağa çıkıyor mahallemizde sürekli bekçi olsun istiyorum. Yani benim isteklerim çok fazla. Kadınlar bu işleri daha güzel yapıyor ve ince düşünüyorlar. Nasıl ailemizi yönetiyorsak kadınlar olarak, mahallemizi de yönetebiliriz” diye konuştu.