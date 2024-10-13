SASKİ, modern teknolojiye sahip sağlıklı su arıtma tesislerinin kapılarını SAÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine açtı. İntern hekimler derslerine konu olan tesislerde, tıp biliminin ışığında suyun sağlıklı hale dönüşümüne yakından tanıklık etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), eğitim kurumları tarafından rutin hale getirilen tesis ziyaretlerine devam ediyor. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri Karaman Atık Su Arıtma ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesislerini ziyaret etti.

Derslere konu olan arıtma aşamaları, alanında uzman personeller tarafından intern hekimlere uygulamalı olarak anlatıldı

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz haftalarda yurtdışından öğrenci ve öğretmen misafirlerimizi konuk ettik. Bu hafta ise intern hekimlere hem atık suyun dönüşümünü hem de içme suyunun sağlıklı hale gelmesindeki aşamaları uygulamalı olarak anlattık. Yaptığımız çalışmaların değerini öğrencilerimizin derslerine konu olduğunda bir kez daha anlıyoruz. Geleceğe ışık tutan çalışmalarımızın geleceğimizi şekillendirecek gençlere örnek olması bizler için büyük bir gurur” ifadeleri kullanıldı.