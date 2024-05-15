İnegöl'de 15-21 Mayıs Aile Haftası kapsamında aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli programlar düzenleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde "Ailemiz İstikbalimiz" programları kapsamında 63 yıllık bir çift evlerinde ziyaret edildi.

Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatih Fakılı ve kurum personelleri, Hilmiye Mahallesi'nde ikamet eden 63 yıllık evli Mayıl çiftini evlerinde ziyaret etti. 86 yaşındaki Hasan Mayıl ve 85 yaşındaki Feride Mayıl çifti, 63 yıldır bir yastığa baş koymuş ve birbirlerine olan sevgilerini ve saygılarını korumayı başarmış.

Ziyarette Kaymakam Arslan, Mayıl çiftine aile haftasını kutlayarak, "Sizler gibi uzun ve mutlu bir evlilik yaşayan her çift, topluma örnek oluyor. Sizlerin tecrübeleriniz ve sevginiz bizler için çok önemli. Aile kurumuna verdiğiniz değer için teşekkür ederim." dedi.

Mayıl çifti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "63 yıldır birbirimize saygılı ve sevgi dolu bir şekilde yaşıyoruz. Evlilik hayatında sabırlı olmak, sevgiyi ve saygıyı korumak çok önemli. Genç çiftlere tavsiyemiz bu değerleri daima korumalarıdır." şeklinde konuştu.