Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik “1919’dan Günümüze Yerli ve Milli Mücadele" isimli konferans verildi.

Okulun Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Tiyatro Kulübü tarafından organize edilen konferansa konuşmacı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya katıldı.

Konferansta; 19 Mayıs 1919’da başlatılan Milli Mücadele’nin tüm olumsuz şartlara rağmen nasıl kazanıldığına değinilirken, dönemin şartları üzerinde durularak Bilecik ve Bozüyük’te yaşananlardan ve bu bölgede şehit düşenlerden söz edildi. Ayrıca milletin beraber verdiği bu mücadelenin ardından, bir daha bu topraklarda savaş yaşanmaması adına devlet-millet birlikteliğinin daimi olması gerektiği anlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü muhafaza edeceğini ve daha da güçleneceğini söyleyen Selma Göktürk Çetinkaya; "1923’ten 2023’e kadar savunma sanayiinde yaşanan gelişmelerle ilgili verdiği bilgi kapsamında demiryolu raylarından top kaması yapan atalarımızın evlatları olarak bugün İnsansız Hava Aracı üreten ve dahi ihracatını yapan bir noktaya geldik" dedi.

Program sonunda Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya’ya hediye takdim etti.