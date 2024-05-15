Başakşehir’de bulunan basit EYP düzeneğiyle ilgili İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde; nevi belirsiz 2 gram yanıcı toz madde maytap fitili, şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu, 1 adet kalem pil olduğu görülmüştür. Düzeneği bölgeye yerleştiren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Başakşehir’de metro durağının yanında bulunan duvara konulmuş basit bir EYP düzeneği polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş ve incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü. İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, 15.05.2024 Çarşamba günü saat 15.07’de alınan bomba ihbarı üzerine, Başakşehir ilçesi Turgut Özal Metro İstasyonu’na intikal etmiştir. Ekiplerimizin bölgede yaptığı incelemede, Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasında bulunan duvara saklanmış el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim bulunmuştur. Bölge, emniyet ekiplerimizce tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, söz konusu cisim ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde; nevi belirsiz 2 gram yanıcı toz madde maytap fitili, şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu, 1 adet kalem pil olduğu görülmüştür. Düzeneği bölgeye yerleştiren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.