Akyazı’da faaliyet gösteren Gaziantepli Baklavacıoğlu isimli tatlı imalathanesinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntülerin bir vatandaş tarafından kayda alınmasının ardından Akyazı Belediyesi zabıtası harekete geçti.

Tatlı tüketiminin arttığı Ramazan ayında meydana gelen ve infial oluşturan görüntülerde, bir çalışanın üretim alanında hamuru ayağıyla çiğnediği görüldü. Bunun üzerine zabıta ekipleri firmaya baskın yaparak inceleme başlattı.

Yapılan denetimlerde üretim alanında çalışanların bone ve kolluk takmadan çıplak ayaklarla çalıştığı, steril olması gereken alanların ise adeta çöplüğe döndüğü dikkat çekti. Hem üretim alanında hem de satış mağazasında yapılan denetimlerin ardından söz konusu imalathane ve mağaza mühürlenerek kapatıldı.