Ligde geride kalan 24 hafta sonunda 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan yeşil beyazlılar, topladığı 54 puanla grubunda averajla ikinci sırada yer alıyor.

24 karşılaşmada rakiplerine 61 gol atmayı başaran Bursaspor, kalesinde ise 16 gol gördü. Grupta averajla liderlik koltuğunu devralan Kahramanmaraş İstiklal Spor ile kıyasıya bir mücadele veren yeşil beyazlılar, bu hafta İzmir ekibi Menemen FK’yı mutlaka yenmek zorunda. Teknik Direktör Mustafa Er’in Menemen FK karşısında, geçtiğimiz hafta Kırklarelispor karşısında sahaya sürdüğü 11 ile çıkması bekleniyor.

MENEMEN FK NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 24 hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Menemen FK, topladığı 39 puanla grupta sekizinci sırada yer alıyor. 24 maçta 43 gol atmasına karşılık kalesinde ise 24 gol gören İzmir temsilcisi, son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off hedefinden uzaklaştı.

4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ekipte 7 gol atma başarısı gösteren 20 yaşındaki Baran Demiroğlu ile 5 golü bulunan 22 yaşındaki Hakan Selim Yıldız takımın en tehlikeli isimleri arasında yer alıyorlar.

Menemen FK, devre arasında en etkili oyuncusu olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Seçim Can Koç’u Muş1984’e kaptırdı. Gençlerden kurulu bir kadroyla ligin 2. Yarısında mücadele eden ekip, maçlarını 23 yaş ortalaması ile oynuyor.

MENEMEN FK-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı grup 25. Haftasında Menemen FK-Bursaspor arasında oynanacak olan lig maçı 21 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 15.00’de Menemen İlçe stadında oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.