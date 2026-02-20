Edirne’de hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya gerilemesi balık pazarında hareketliliği artırdı. Sezonun ilk döneminde kilosu 400 liraya kadar yükselen hamsi, son günlerde 50 liradan tezgâhlarda yer almaya başladı. Fiyatların düşmesi hem balıkçı esnafını hem de vatandaşları memnun etti.

"Bu yıl ilk kez 50 TL'ye düştü"

Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, yaptığı açıklamada sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.

Hamsinin daha önce 400 lira seviyelerinde satıldığını belirten Çimen, "Daha önce 100 lira seviyelerini gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla" dedi.

Kar yağışının hamsi arzını artırdığını belirten Çimen, denizin doğal dengesine kavuşmasıyla birlikte tezgâhlarda bolluk yaşandığını söyledi.

Bugün tezgahlara yaklaşık 2 ton balık geldiğini anlatan Çimen, "Yarısı şimdiden tükenmek üzere. Bu gidişle akşam saat 17.00'yi göremeyiz" diye konuştu.