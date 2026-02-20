Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçe sınırlarında bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri 100 bin dolar karşılığında satmak istediği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyon ve adli aramada; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet lahit ile 1 adet antik obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.