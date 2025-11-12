Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın, yol kenarına iki valiz ve bir sırt çantası bırakıp bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra valizleri inceledi. Yapılan kontrolde valizlerin içinde kadınlara ait kıyafet ve ev eşyaları bulundu.

Jandarma ekipleri, valiz ve çantaları detaylı inceleme yapmak ve sahibini tespit etmek üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.