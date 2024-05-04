Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre Pazar gününden itibaren azalması beklenen sıcaklık ile birlikte şehrin Güney ve Doğu kısmında bulunan ilçelerde zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Meteorolojik verilere göre 5 Mayıs Pazar gününden itibaren sıcaklık değerlerinin düşmesi beklenen Sakarya’da, valilik zira don tehlikesine karşı sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Şehrin Güney ve Doğu ilçelerinde zirai don tehlikesi yaşanabileceğinin belirtildiği paylaşımda, “05.05.2024 Pazar gününden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Pazar akşam saatlerinden itibaren gece ve sabah saatlerinde Sakarya’nın güney ve doğu ilçelerinin (Geyve, Taraklı, Karapürçek, Akyazı ve Hendek) özellikle yüksek kesimleri 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.