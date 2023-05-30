Sakarya'da Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan proje ile ‘Ekoturizm rotaları’ tanıtılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrupa Birliği tarafından destek almaya hak kazanan ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesi kapsamında düzenlenecek festival programına tüm vatandaşları davet etti.

31 Mayıs – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ‘Ekoturizm Rotasında Pedal Dostu’ festivalin şehrin tanıtımı için büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Yüce, 3 gün boyunca Sakarya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımının yanı sıra bisiklet destinasyonlarının da paylaşımının yapılacağını belirtti.

EKOTURİZM ALANLARI ÖN PLANA ÇIKACAK

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında hayata geçirilen projede SUBÜ’nün yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna’nın proje ortakları olduğunu ifade eden Başkan Yüce, 31 Mayıs Çarşamba günü festivalin açılışını Millet Bahçesi’nde yapacaklarını kaydetti.

Yüce, “Sanat merkezlerimiz, tarihi ve doğal güzelliklerimiz misafirlerle paylaşılacak. Ekoturizm alanlarını ön plana çıkaracak, şehrimizin bisiklet destinasyonlarını iş birliği yaptığımız ülkelerin bisiklet ağlarına dahil edecek ve Karadeniz’e sınırı olan ülkelere Sakarya’nın tanıtımını yapacağız. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BİSİKLETTE MARKA ŞEHİR

Büyükşehir Belediyesi, AB tarafından destek almaya hak kazanan proje için bisiklet rotalarını dijital ortamlara taşırken; Eko-Turizm Rotasında Girişimcilik Eğitimleri kapsamında bisiklet dostu işletmelere ve girişimcilere ileri mentorlük eğitimleri sundu. Bisiklet Şehri Sakarya’ unvanı ile bu alandaki çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ‘Ekoturizm Rotasında Pedal Dostu Festival’ ile bisiklete yönelik hizmetlerini taçlandıracak.Program kapsamında pedal dostu otellerin tanıtımına destek olmak ve dünyaya tanıtmak için ‘Pedal Dostu Otel’ ödülü verilecek.