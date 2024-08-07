Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da çıkan yangının son durumuna ve yapılan çalışmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz, Pamukova Turgutlu'da Mühimmat Komutanlığı sınırlarına yakın alanda çıkan otluk alan yangınıyla ilgili ilk ihbar yapıldığı andan itibaren gerekli aksiyon alınmıştır. Civarda bulunan bölge amirliklerimizden ve merkezden takviye ekipler görevlendirilmiş ve ilk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü ile Pamukova Belediyesi ekipleriyle koordineli hareket edilmiştir. Aldığımız son rapora göre bölgede 14 itfaiye aracı ve 8 adet tankerle toplamda 71 personel, yangına ilk andan itibaren müdahale etmiştir. Mühimmat depolarına yakın olan noktalarda ivedi şekilde konuşlanan ekiplerimiz, gerekli önlemi alarak alevlerin bölgeye sirayet etmesini önlemiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Büyük bir özveriyle çalışılan müdahale operasyonunda önemli bir tehlikenin de önüne geçilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.