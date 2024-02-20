Sakaryalı fotoğraf sanatçısı İhsan Korkut, ülkemizde olimpiyatların resmi temsilcisi olan Türkiye Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) düzenlediği TMOK 2. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması’nda "Ayçiçek Vadisi’nde fair play" temalı fotoğrafıyla ikinci oldu.

Yeşili, doğası ve sporcu kenti kimliğiyle birbirinden güzel enstantanelerin ortaya çıktığı Sakarya, önemli bir ödülü daha kıymetli bir sanatçısıyla kazandı. Sakaryalı fotoğraf sanatçısı İhsan Korkut, tecrübesiyle elde ettiği fotoğraf ödüllerine çok prestijli bir ödül daha ekledi. Türkiye’de olimpiyatların resmi temsilcisi olan Türkiye Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) düzenlediği TMOK 2. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Tecrübeli fotoğrafçı Korkut’un yarışma için gönderdiği 3 fotoğraftan biri olan "Ayçiçeği Vadisi’nde fair play" temalı fotoğraf yarışma jürisi tarafından ikinciliğe layık görüldü.

Fair play konusunda dünyanın ilgisini çeken bu fotoğraf, uluslararası bir başarıya ulaşarak Sakarya’ya fotoğraf alanın prestij kazandırmış oldu. Yarışmada birinciliği ise Halil Fidan’ın Gaziantep Nurdağında enkazda kaydettiği bir kare alırken, üçüncülük karesi ise Yağız Gürtuğ’un triatlon yarışında sporcuların birbirine su verdiği fotoğrafa geldi.