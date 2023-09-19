Sakarya Büyükşehir Belediyesitarafından, geleneksel hale getirilen Avrupa Hareketlilik Haftasının 3. Gününde Büyükşehir Belediyesi’nin yetiştirdiği minik okçular, sergiledikleri performansla nefes kesti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl etkinliklerle geçirdiği Avrupa Hareketlilik Haftası’na hızlı bir giriş yaptı. Bisiklet turundan spor şenliğinebirçok etkinlikte buluşan ve her yaşa hitap eden programların üçüncü günü ise Büyükşehir Belediyesinin uzman eğitmenleri tarafından yetiştirilen minik okçuların günü oldu.

SerdivanKapalı Spor Salonu okçuluk otağında gerçekleşen ‘’Geleneksel Türk Okçuluk Sakarya Salon İl Birinciliği’’ müsabakasında 8-13 yaş arası miniklerkıyasıya bir performans ortaya koydu. Ailelerinin tezahüratları eşliğinde yarışan minik okçular, izleyenlerekeyifli ve heyecanlı anlar yaşattı.

MİNİKLERİN BAŞARISI GÖZ DOLDURDU

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizde geleneksel okçuluk, sadece bir spor veya beceri değil, aynı zamanda milli bir gurur kaynağıdır. Binlerce yıllık geçmişiyle geleneksel okçuluk, atalarımızın güçlü ve cesur ruhunu yansıtır.Bu geleneği yaşatmak, ulusal kimliğimizi korumak ve gururla taşımak için, geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz” denildi.

Müsabakayı gözlerini bile kırpmadan izleyen veliler, evlatlarının ortaya koyduğu başarılar karşısında duygulandı.Müsabakanın ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.