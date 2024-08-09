Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çiftlik evinin bahçesindeki saman balyaları alevlere teslim oldu.

Yangın, Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlik evinin bahçesinde bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Saman balyaları bir anda alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangında balyaların yanında bulunan bir sera da zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA